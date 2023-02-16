ua ru
Чт, 16 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Главное - укрепляется "бронированный кулак". Резников подвел итоги визита в Брюссель

Новина українською →
Четверг 16 февраля 2023 19:01
Главное - укрепляется "бронированный кулак". Резников подвел итоги визита в Брюссель Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украинская делегация завершила двухдневную работу в Брюсселе в рамках "Рамштайна". Уже в скором времени "бронированный кулак" сможет решать поставленные ему задачи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу министра обороны Украины Алексея Резникова.

Как отметил министр, результаты встречи оптимистичны:

  • угрозы с неба получат лучший отпор;
  • войско будет лучше снабжено боеприпасами;
  • больше наших воинов получат качественную подготовку.

"Главное - укрепляется "бронированный кулак", который через несколько месяцев сможет решать задачу в соответствии с замыслом главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и Генерального штаба", - пишет Резников.

По словам министра, сегодня украинская делегация поднимала вопрос о практических аспектах "танковой коалиции". В частности, были сделаны важные шаги.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Польша, Норвегия, Канада и Испания уже завершили батальон танков Leopard 2A4 для Украины. Также к коалиции присоединилась Финляндия.

Остин во время заседания в формате "Рамштайн" заявил, что восемь стран предоставят Украине танки Leopard немецкого производства. Кроме того, США и Чехия дадут дополнительные танки к уже полученным от Польши Т-72.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Встреча Рамштайн Министерство обороны Украины Война в Украине
NEWS
Украина вернула из российского плена сотню военных и гражданского
Украина вернула из российского плена сотню военных и гражданского
DAILY
Горячая "серая" зона. Как украинские военные отбивают вражеские штурмы возле Лимана
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Горячая "серая" зона. Как украинские военные отбивают вражеские штурмы возле Лимана