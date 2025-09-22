IT Arena 2025 во Львове: чего ожидать от главного технологического события года

IT Arena задает тон в отрасли. Здесь представят новые решения, представляют стартапы, обсуждают тренды и формируют будущее. Партнером мероприятия стала компания Favbet Tech.

Нынешняя программа развернется на пяти сценах: Business, Technology, Product, Startup и совершенно новой Defense. Последняя посвящена разработкам военных технологий. Это очень актуально, ведь украинский оборонный сектор сейчас находится в центре мирового внимания.

В рамках мероприятия состоится Startup Competition с призовым фондом в 60 тысяч долларов и инвестиционным фондом, который уже составляет 12 500 000 долларов.

Кроме того, презентуют Made in Ukraine Showcase - экспозицию бизнес-решений от украинских разработчиков. В финальный день посетителей будет ждать полсотни митапов для обмена опытом и знакомств. Спикерами будут министр цифровой трансформации Михаил Федоров, журналист Террелл Дж. Старр, соучредитель The Sandbox Саша Мишо и другие.

Партнер события компания Favbet Tech ознакомит участников со своими ИИ-наработками.

"IT Arena - это место, где украинские компании могут заявить о себе миру. Для нас это партнерство стало логичным шагом в поддержке коммьюнити и развитии экспертизы в сфере искусственного интеллекта", - отмечает CEO Favbet Tech Артем Скрипник.

В последние два года Favbet Tech активно вовлечена в развитие украинской ІТ-индустрии.

Компания стала соинициатором AI-комитета Ассоциации IT Ukraine, поддерживает CEO Talks, встречи Diia.City Union, а в этом году выступила официальным партнером Forbes AI Day в Киеве. В 2025 году ее внесли в рейтинг ТОП-50 ІТ-компаний Украины по версии DOU.