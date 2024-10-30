Главная проблема дизеля: что делать, если забился сажевый фильтр

Как ни странно, современные двигатели, избавляясь от одних хронических проблем, уверенно приобретают новые. Видимо, проблема номер один для владельцев нынешних дизелей – сажевый фильтр. Который безнадежно закоксовывается еще у относительно молодых автомобилей. Что делать в этом случае?

Сажовый фильтр DPF – часть выхлопной системы дизельной машины. Это элемент "экологии" - системы обезвреживания отработавших газов, он задерживает твердые частицы, вместе с оксидами азота и оксидами углерода загрязняют атмосферу. Фильтр DPF есть у всех дизельных авто, которые продавались в Европе начиная с 2009 года.

Как забивается сажевый фильтр

Твердые частицы, задержанные фильтром, рано или поздно заполняют изготовленные из керамики соты. Но это еще не то заполнение фильтра, которое огорчает владельцев дизелей. Полная замена фильтра DPF, которая становится владельцу в несколько сотен евро, потребуется позже, когда машина с фильтром намотает более 250 – 350 тыс. км. А на свежем фильтре срабатывает система очищения, предусмотренная конструкторами.

Как очищать сажевый фильтр DPF

Компании-автопроизводители подразумевают несколько способов очистки фильтров DPF. Все они связаны между собой, и фактически являются последовательными операциями разных уровней.

Пассивная регенерация (первый уровень). На первый случай заводские конструкторы предусмотрели самоочистку фильтра. В течение длительной работы мотора под погрузкой фильтр сильно нагревается, так что накопленная в нем сажа выгорает естественным путем. Этому активно помогает металл-катализатор, напыленный на соты фильтра. Но этот способ дает только временный результат.

На первый случай заводские конструкторы предусмотрели самоочистку фильтра. В течение длительной работы мотора под погрузкой фильтр сильно нагревается, так что накопленная в нем сажа выгорает естественным путем. Этому активно помогает металл-катализатор, напыленный на соты фильтра. Но этот способ дает только временный результат. Активная регенерация (второй уровень). Это уже специальный режим, который официально тоже считается самоочищением. Машина переходит в него автоматически, опираясь на информацию нескольких датчиков – точнее, электроника понимает, что забитый фильтр начинает оказывать чрезмерное сопротивление выхлопным газам. Следовательно, топливная система дизеля подает на впуск увеличенные порции горючего – умышленно, чтобы выросла температура выхлопных газов. Вдобавок упомянутая дополнительная порция топлива подается в цилиндр именно перед открытием выпускных клапанов, чтобы солярка догорала уже в выхлопной системе, и в том числе и в фильтре – выжигая из него сажу. Важно, что для успешной очистки фильтра нужно соблюсти два условия – что удается не всегда (об этой проблеме мы поговорим ниже).

Это уже специальный режим, который официально тоже считается самоочищением. Машина переходит в него автоматически, опираясь на информацию нескольких датчиков – точнее, электроника понимает, что забитый фильтр начинает оказывать чрезмерное сопротивление выхлопным газам. Следовательно, топливная система дизеля подает на впуск увеличенные порции горючего – умышленно, чтобы выросла температура выхлопных газов. Вдобавок упомянутая дополнительная порция топлива подается в цилиндр именно перед открытием выпускных клапанов, чтобы солярка догорала уже в выхлопной системе, и в том числе и в фильтре – выжигая из него сажу. Важно, что для успешной очистки фильтра нужно соблюсти два условия – что удается не всегда (об этой проблеме мы поговорим ниже). Активная очистка (принудительная). Дизельная машина, фильтр DPF которой уже не может очиститься предварительными способами (об этом предупреждает лампочка на панели), начинает демонстрировать первые признаки проблем: плохо запускается, вяло разгоняется и потребляет слишком много топлива. Тогда водителю приходится ехать на СТО и устраивать принудительную очистку фильтра. По сути это та же штатная очистка, но запущенная не блоком управления двигателя, а через диагностический сканер автомастерской.

Дизельная машина, фильтр DPF которой уже не может очиститься предварительными способами (об этом предупреждает лампочка на панели), начинает демонстрировать первые признаки проблем: плохо запускается, вяло разгоняется и потребляет слишком много топлива. Тогда водителю приходится ехать на СТО и устраивать принудительную очистку фильтра. По сути это та же штатная очистка, но запущенная не блоком управления двигателя, а через диагностический сканер автомастерской. Программа тоже поднимает обороты двигателя и впрыскивает в камеры сгорания увеличенные порции горючего. Тем временем электроника следит за составом топливно-воздушной смеси, чтобы он был на оптимальном для обжига сажи уровне. Здесь же отслеживается температура в выпускном коллекторе и в фильтре (через штатный комплект датчиков машины) – нужна температура не более 600 – 700 градусов С. Процесс в целом длится до часа, пока не будет зафиксировано падение сопротивления фильтра.

Промывка фильтра DPF. Это последняя надежда владельца, упустившего тот последний момент, когда можно было очистить фильтр одним из вышеприведенных способов, и сажа в его тонких каналах запеклась окончательно. Остается попытаться промыть закоксованные соты DPF особым раствором. Фильтр либо демонтируют и моют отдельно, либо оставляют на месте и впрыскивают в него препарат-разбавитель через отверстия для датчиков. После нескольких часов отмачивания смягченные отложения вымывают струей того же растворителя или воды.

Что мешает активной регенерации

К сожалению, регенерация второго уровня, которую производит сама машина, удается не всегда. Во время этого процесса дизель должен работать под нагрузкой и достаточно высоких оборотах. И при этом в течение не менее 15 – 20 минут. Чтобы соблюдать первое условие, управляющая электроника дизеля активирует режим обжига только когда авто двигается по автотрассе. Но обеспечить нужную продолжительность выжарки сама машина не может – процесс иногда прерывается, потому что водитель либо упирается в пробку, либо сворачивает с трассы (проспекта) на узкую улочку, либо просто останавливается возле цели своей поездки.

В результате недоочищенный фильтр в конце концов забивается сажей так, что ее, "укрепленную" смолами, не удается выжечь и в идеальных условиях. Таким образом, большая часть сотов остается забитой и автоматическая регенерация вынуждена включаться все чаще – так что водителю остается готовить деньги либо на замену фильтра DPF, либо на вышеупомянутую принудительную очистку в условиях СТО.

Кратко

Тем из владельцев дизельных машин, желающих продлить ресурс фильтра DPF, часто это действительно удается. Во-первых, они не прерывают процесс активной регенерации, который начала сама машина, даже если для этого приходится специально проехать лишние пять-десять минут по трассе на скорости. А во-вторых, систематически используют присадки для дизтоплива, предназначенные для содействия очищению сажевого фильтра во время нормальной работы мотора. Порция препарата доливается в бак согласно инструкции изготовителя, и ее действия хватает на несколько тысяч километров.