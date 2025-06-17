Главная опасность кондиционера, о которой мало кто знает

В жаркое лето кондиционер, бесспорно, является одним из самых желанных изобретений цивилизации. Он дарит прохладу и спасает от изнуряющей жары дома, в офисе, в автомобиле или торговых центрах.
РБК-Украина рассказывает об опасности кондиционера, о которой мало кто знает.
Одна из самых больших и наименее очевидных опасностей кондиционеров кроется в их фильтрах и дренажных системах. Если эти компоненты регулярно не чистить и не обслуживать, они становятся идеальной средой для размножения:
Бактерии и вирусы
В теплой и влажной атмосфере, образующейся внутри кондиционера, активно размножаются бактерии, грибки и вирусы. Особую опасность представляет легионелла - бактерия, которая вызывает легионеллез (так называемую "болезнь легионеров"). Это тяжелое заболевание легких, которое может иметь летальный исход, особенно для людей с ослабленным иммунитетом, пожилых людей и детей. Влажные фильтры и поддоны для сбора конденсата - это рассадники для этой бактерии.
Плесень и грибки
Споры плесени легко распространяются с воздухом и оседают на влажных поверхностях внутри кондиционера. Вдыхание спор плесени может вызвать аллергические реакции (кашель, чихание, заложенность носа, зуд в глазах), обострение астмы и других респираторных заболеваний.
Аллергены
Фильтры кондиционера могут накапливать пыльцу, пыль, шерсть животных и другие аллергены. Если фильтры не чистить, эти аллергены повторно рассеиваются в помещении, ухудшая состояние аллергиков и астматиков.
Еще одна распространенная проблема - это чрезмерное охлаждение помещения и резкий перепад температур при выходе из него на жару. Такой перепад может спровоцировать:
Простудные заболевания
Даже летом. Переохлаждение горла, носоглотки, спины и суставов приводит к развитию ОРВИ, ангины, фарингита, миозита (воспаление мышц) и даже радикулита.
Сосудистый спазм сосудов
Резкая смена температуры может вызвать спазм сосудов, что особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией.
Проблемы с дыханием
Сухой воздух из кондиционера может раздражать слизистые оболочки дыхательных путей, вызывая сухость в горле, кашель, а также обострять симптомы хронических заболеваний дыхательной системы, таких как астма и бронхит.
Кондиционер не только охлаждает, но и высушивает воздух. Это может привести к:
Сухости слизистых оболочек
Сухость глаз (синдром сухого глаза), носа и горла - распространенные жалобы. Это не только неприятно, но и снижает естественный защитный барьер слизистых, делая их более уязвимыми к инфекциям.
Проблемы с кожей
Обезвоживание кожи, шелушение, обострение дерматитов и экземы.
Ухудшение самочувствия
Общее ощущение дискомфорта, головная боль, усталость.
Регулярное обслуживание и чистка фильтров
Это самое важное правило! Фильтры нужно чистить каждые 2-4 недели (в зависимости от интенсивности использования), а профессиональное сервисное обслуживание проводить не реже одного раза в год (лучше перед началом сезона). Это предотвращает размножение бактерий, плесени и накопление аллергенов.
Не снижайте температуру слишком сильно
Оптимальная разница температур между помещением и улицей должна составлять не более 5-7°C. Рекомендуемая комфортная температура в помещении - 22-25°C.
Избегайте прямого потока воздуха: Не сидите и не спите непосредственно под струей холодного воздуха. Направьте жалюзи кондиционера вверх или в сторону, чтобы воздух распределялся равномерно.
Проветривайте помещение
Даже если работает кондиционер, регулярно проветривайте помещение, чтобы обеспечить приток свежего воздуха.
Увлажняйте воздух
Используйте бытовые увлажнители воздуха или ставьте емкости с водой, чтобы компенсировать сухость, вызванную кондиционером.
Пейте больше воды
Поддерживайте водный баланс организма, особенно в жару и при работе кондиционера, чтобы избежать обезвоживания слизистых оболочек.
Постепенно адаптируйтесь
Если вы заходите из жары в сильно охлажденное помещение, дайте организму немного времени адаптироваться. Не заходите сразу под прямой поток.
Особое внимание детям и пожилым людям
Их организм более чувствителен к перепадам температур и сухости воздуха.
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При написании использовались следующие источники: Healthline, Huff Post, Daily Express, Huff Post.