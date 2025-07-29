Главком ВС Литвы об инцидентах с дронами: хотел бы сбивать над Беларусью, но не могу

Генерал отметил, что из-за отсутствия полномочий сбивать дезориентированные дроны над Беларусью, Литва усилит возможности по обнаружению и идентификации дронов, чтобы быстро определять, существует ли угроза.

Также Литва хочет расширить возможности по нейтрализации беспилотников при помощи электронных или кинетических средств.

В свою очередь министр обороны Литвы Довиле Шакалене отметила, что ее страна сейчас максимально быстро учится у соседей и Украины, как противодействовать дронам.

"Все, что возможно, мы делаем: совершенствуем систему наблюдения за воздушным пространством, особенно в части обнаружения объектов, летящих на малых высотах в сложных погодных условиях. Мы закупаем специальные радары и планируем нарастить их количество, расширить объемы закупок", - добавила она.

Она также добавила, что главный вопрос в том, что Литва не может сбить такие дроны.

"Мы должны были очень чётко договориться, какой риск мы берем на себя, уничтожая объекты, которые потенциально не представляют угрозы. То есть оценить уровень угрозы, исходящей от этого объекта, и ущерб от его уничтожения, если у нас не отрегулировано управление тем же гражданским воздушным пространством", - уточнила министр.