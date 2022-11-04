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Главы МИД стран G7 заверили в поддержке Украины "столько, сколько это потребуется"

Фото: главы МИД стран G7 заверили в поддержке Украины "столько, сколько это будет нужно" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Министры иностранных дел G7 выступили с поддержкой Украины и заявили, что будут помогать столько, сколько потребуется.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

В обнародованном совместном заявлении министры заявили, что будут "твердо стоять с Украиной столько, сколько потребуется".

"Мы осуждаем недавнюю эскалацию со стороны России, включая ее нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, в том числе энергетические и водные объекты, по всей Украине с использованием ракет и иранских беспилотников", - заявили министры.

Отмечается, что во время встречи министры обсудили потребности Украины в подготовке к зиме, в частности, необходимость поддержки ремонта и восстановления энергетической и водной инфраструктуры.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что страны G7 согласились с необходимостью механизма координации, чтобы помочь Украине ремонтировать, восстанавливать и защищать ее критически важную энергетическую и водную инфраструктуру.

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