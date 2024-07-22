Глава "Укрэнерго" анонсировал улучшение ситуации со светом уже через пару недель

"Конечно, что есть проблемы с дефицитом, но из хороших новостей: через пару недель мы ожидаем улучшения ситуации, потому что будет увеличен объем генерации, выйдут из ремонтов некоторые генерирующие мощности, некоторые блоки на электростанциях", - сообщил Кудрицкий.

По его словам, дефицит немного уменьшится, и в течение августа будет постепенно уменьшаться в сентябре и в октябре, если не будет новых масштабных обстрелов.

"У нас достаточно неплохие шансы пройти этот период либо без отключений, либо с радикально меньшими отключениями, чем сейчас", - сказал он.

Кудрицкий напомнил, что в Украине половина генерации, которая была по состоянию на начало марта этого года, повреждена или разбита. "И знаете я вам так скажу, что любая другая энергосистема в этой ситуации просто бы сколлапсировала, просто бы был полон блекаут на недели или месяцы", - добавил глава "Укрэнерго".