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Глава "Укрэнерго" анонсировал улучшение ситуации со светом уже через пару недель

Фото: глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Отключения света в Украине будут значительно меньше в августе, сентябре и октябре. В какое-то время за этот период дефицита может не быть вообще.

Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью телеканалу "Суспільне".

"Конечно, что есть проблемы с дефицитом, но из хороших новостей: через пару недель мы ожидаем улучшения ситуации, потому что будет увеличен объем генерации, выйдут из ремонтов некоторые генерирующие мощности, некоторые блоки на электростанциях", - сообщил Кудрицкий.

По его словам, дефицит немного уменьшится, и в течение августа будет постепенно уменьшаться в сентябре и в октябре, если не будет новых масштабных обстрелов.

"У нас достаточно неплохие шансы пройти этот период либо без отключений, либо с радикально меньшими отключениями, чем сейчас", - сказал он.

Кудрицкий напомнил, что в Украине половина генерации, которая была по состоянию на начало марта этого года, повреждена или разбита. "И знаете я вам так скажу, что любая другая энергосистема в этой ситуации просто бы сколлапсировала, просто бы был полон блекаут на недели или месяцы", - добавил глава "Укрэнерго".

По прогнозу экспертов, в середине осени в Украине могут на время отказаться от отключений света для населения. Но это будет не надолго, и потом ситуация снова усложнится.

МВФ прогнозирует средний дефицит электроэнергии Украины в 2024 году на уровне около 10%. В то же время серьезный дефицит (до 30%), вероятно, возникнет только в час пик.

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УкрэнергоОтключения света