Чмут оценил, чего не хватает украинской армии для успеха на поле боя

Украинской армии для успешного контрнаступления не хватает не только оружия. Также есть дефицит профессиональных военных.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал директор Фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

Волонтер на вопрос о том, чего не хватает для успешного контрнаступления, ответил: "Мозгов, боеприпасов, людей, бронетехники. И всего остального". В частности, по мнению Чмута, украинской армии не хватает современных самолетов, являющихся универсальным инструментом.

"Самолеты глобально для страны - приоритет номер один после боеприпасов сейчас. Но самолеты не захватывают посадки, не идут в наступление, они могут очень много всего, но пока пехота не зашла, вы не захватили, не вернули, не отвоевали", - объяснил он.

Также Чмут добавил, что в войне важно количество боевого состава, но качество важнее. В частности, если речь идет о руководителях и командирах.

"Это не значит, что супер-топ солдат заменит десятерых не супер-топ. Но десять супер-топ могут быть лучше, чем сто не супер-топ, например... Мозги - это о планировании, потому что с этим есть проблемы, на уровне командиров бригад, командиров батальонов, армейских корпусов. А люди - о качестве тех людей, которые реализуют этот план.", - сказал волонтер.

Контрнаступление Украины

Напомним, что этим летом украинские военные активизировали наступательные действия на нескольких направлениях фронта, а именно на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском. За это время удалось осовбодить более 10 населенных пунктов.

При этом украинские защитники и руководство страны объясняют, что самым большим препятствием контрнаступления стали минные поля оккупантов, а также построенная врагом мощная линия обороны.

Детальнее о том, как развивается контрнаступление ВСУ после двух месяцев - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.