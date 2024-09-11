Глава НБУ сделал заявление по курсу гривны к доллару после переговоров с МВФ

"Обменный курс и далее будет выполнять функцию поглотителя шоков и помогать экономике приспосабливаться к внутренним и внешним изменениям", - сказал Пышный.

По его словам, политика НБУ в сочетании с управляемой гибкостью и далее будет предотвращать чрезмерные колебания и потерю контроля за инфляционными и курсовыми ожиданиями.

"Также двигаемся в направлении валютной либерализации в соответствии со Стратегией смягчения валютных ограничений, переходом к большей гибкости обменного курса и возвращением к инфляционному таргетированию", - добавил глава НБУ.

Миссия МВФ

Напомним, миссия МВФ работала в Киеве с 4 по 10 сентября. По итогам было принято решение одобрить выделение очередного транша Украине по программе на 15,6 млрд долларов. Окончательное решение примет Совет директоров МВФ примерно через месяц.

Перед началом работы миссии агентство Bloomberg, сообщало, что МВФ будет подталкивать Киев к более быстрой девальвации гривны.

По итогам работы миссии в МВФ заявили, что "обменный курс должен продолжать действовать как амортизатор и подстраиваться под рыночные основы, тем самым помогая защитить внешнюю стабильность".

МВФ считает, что официальный курс гривны к доллару, который устанавливает НБУ, де-факто является фиксированным, несмотря на то, что де-юре валютный курс является плавающим.

С октября 2023 года курс доллара вырос на 12,5% до 41,1 грн/доллар.