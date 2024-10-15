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Глава НБУ рассказал, как ситуация на фронте влияет на курс доллара

Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

Курсовые колебания имеют большую психологическую составляющую, и ситуация на фронте влияет на курс. Если в начале войны реакция наличного курса на обстрелы была ощутима, то сейчас уже достаточно длительное время не наблюдается.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы не видим сейчас негативного влияния обстрелов на курс. Однако, если говорить о ситуации на фронте, то, безусловно, она влияет на психологическое состояние каждого, а, соответственно, и на финансовые рынки, и на экономику, и на ожидания", - сказал он.

По его словам, эти тревожность и напряженность действительно накапливаются и ищут своего выхода.

"Подобные влияния мы видели в июле этого года, когда курсовая волатильность начала расти. НБУ обеспечивает устойчивость рынка инструментом интервенций, поэтому мы это почувствовали на их объеме, на росте спроса и пытались понять, что же происходит, что влияет и подпитывает эту нервозность рынка ",- рассказал Пышный.

Глава НБУ сообщил, что затем рынок стабилизировался, в том числе благодаря действиям Национального банка.

"Сейчас ситуация на рынке устойчива, присутствие Национального банка эффективно, управляемая гибкость как инструмент работает", - добавил он.

 

Напомним,курс доллара достиг исторического максимума 41,49 грн/доллар 22 июля. На наличном рынке курс вырос до 42 гривен. После этого НБУ заявил, что рост курса уже влияет на инфляцию и начал снижать курс. С этого времени курс находится в узком коридоре 41,0-41,3 грн/доллар.

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