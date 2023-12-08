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Глава НБУ назвал условия для дальнейшей отмены ограничений на валютном рынке

Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины предпримет дальнейшие шаги для отмены ограничений на валютном рынке, если ситуация с курсом доллара к гривне и ценами будет стабильной. На решения также повлияет сохранение международной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы НБУ Андрея Пышного изданию Euromoney.

По его словам, дальнейшая либерализация будет проходить поэтапно и связана с условиями, а не с конкретными датами.

"Валютная либерализация будет напрямую зависеть от того, насколько хорошо мы сможем обеспечить стабильность обменного курса и цен при управляемом обменном курсе", - сказал Пышный.

Тем не менее, как отмечает Euromoney, глава НБУ осознает риски более изоляционистского течения в политике США. "Стабильность обменного курса обеспечивается в первую очередь благодаря международной финансовой поддержке, которая позволяет нам пополнять международные резервы", - сказал он.

Euromoney пишет, что несмотря на огромный бюджетный дефицит из-за войны, приток международной помощи позволил Украине в прошлом году отойти от монетарного финансирования и даже начать этой осенью переход к гибкому обменному курсу и сосредоточиться на таргетировании инфляции.

Смягчение валютных ограничений

Ранее глава НБУ Андрей Пышный заявил, что Национальный банк Украины после перехода к управляемой гибкости курса гривны к доллару готовится перейти к постепенному смягчению валютных ограничений.

"Сейчас НБУ работает над тем, чтобы быть готовым реализовать следующую амбицию - перейти ко второму этапу валютной либерализации и это то, что точно сделает жизнь бизнесу более легким", - сказал он.

Согласно публичной версии Стратегии смягчения валютных ограничений, второй этап - либерализация торгового финансирования, управление валютными рисками банков, возможность репатриации процентов по "старым" долговым обязательствам и инвестициям.

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