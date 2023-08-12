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Глава НАПК рассказал, когда завершатся проверки военнослужащих

Фото: глава НАПК Александр Новиков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) планирует завершить проверки ТЦК до конца этого квартала.

Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Всего 1 395 военкоматов занимают руководящие должности, десятую часть этих военкоматов мы сейчас проверяем. Как вы знаете, уже есть первые результаты этих проверок. На следующей неделе объявим следующие результаты проверок", - заявил он.

По словам Новикова, проверки свидетельствуют о том, что на самом деле большинство работников военкоматов являются добропорядочными.

Он добавил, что факты нарушения, которые устанавливает НАПК, связаны с тем, что только отдельные лица злоупотребляют своим служебным положением.

Проверки военкомов по всей Украине

После скандала с одесским военкомом Евгением Борисовым в Украине начались масштабные проверки ТЦК и СП. Через некоторое время президент рассказал о неутешительных первых результатах проверок.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в общей сложности было введено 112 уголовных производств и объявлено о 33 подозрениях. Также по результатам заседания СНБО было принято решение об увольнении всех областных военкомов.

О самых резонансных инцидентах с военкоматами - читайте в материале РБК-Украина

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