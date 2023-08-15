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Глава национализированного "Сенсс Банка" ушел с должности после трех недель работы

Фото: глава Сенс Банка ушел в отставку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Председатель правления национализированного "Сенс Банка" Дмитрий Кузьмин подал в отставку по взаимному согласию по личным причинам. Наблюдательный совет принял его отставку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

По данным пресс-службы, Елена Зубченко, заместитель председателя правления, была назначена временно исполняющей обязанности главы "для обеспечения бесперебойной работы банка под пристальным наблюдением и в сотрудничестве с наблюдательным советом".

Набсовет начнет процесс отбора и назначения нового постоянного председателя правления как можно быстрее, добавили в банке.

Национализация "Смысл Банка"

НБУ 20 августа принял решение о передаче "Сенс Банка" (ранее "Альфа-Банк") в собственность государства, поскольку его владельцами являлись российские подсанкционные олигархи. Речь идет о Михаиле Фридмане, Петре Авене и Андрее Косогове.

В НБУ отмечали, что владельцы "Сенса Банка" имеют связь с режимом страны-агрессора, а также к ним были применены санкции в ЕС, Британии, Канаде, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии, которые предусматривают блокировку активов.

Кабинет министров согласился с предложением НБУ и определил Минфин органом управления корпоративными правами по принадлежащим государству акциям "Сенс Банка".

Министерство финансов Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц 22 июля заключили договор купли-продажи 100% акций банка, согласно которому банк переходит в собственность государства. Председателем правления банка был определен Дмитрий Кузьмин.

Кроме того, Соединенные Штаты 11 августа ввели санкции против российских олигархов Михаила Фридмана и Петра Авена, владевших "Сенс Банка".

Как отметил замминистра финансов Уолли Адеймо, "российские элиты должны избавиться от мнения, что они могут вести бизнес как обычно, в то время как Кремль ведет войну против украинского народа".

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