Глава МИД Финляндии Элина Валтонен: Мы не можем выдвигать никаких условий Украине

Одной из самых памятных историй последнего саммита НАТО в Вильнюсе для многих украинцев, наверное, стали высказывания британского министра обороны Бена Уоллеса о желании видеть больше "благодарности" от украинцев. Эти слова широко тиражировали и обсуждали не только в Украине, но и в Европе. Вскоре их прокомментировала и глава МИД Финляндии Элина Валтонен, которая в интервью Financial Times подчеркнула, что западная помощь Украине – это не благотворительность, ведь наша страна воюет и за свободу Запада.

Этот же тезис Валтонен повторила и в интервью РБК-Украина, при этом отметив, что была даже удивлна тем, насколько решительным и единым был Запад в поддержке Украины с первого дня полномасштабного вторжения России. И что эта поддержка будет только крепнуть.

Сама Финляндия смогла присоединиться к Альянсу беспрецедентно быстро – весь процесс занял меньше года. В интервью РБК-Украина Валтонен объясняет, что проводить сравнения между финской и украинской историями вступления в НАТО вполне логично – но, несмотря на это, между нашими странами есть и существенные отличия.

– Можем ли мы считать недавний саммит НАТО в Вильнюсе победой для Украины, с учетом конечных формулировок коммюнике по нашему приглашению в НАТО?

– Я считаю, что саммит послал очень четкий месседж о непрерывной и непреклонной поддержке Украины. Украина станет членом НАТО, и страны выразили твердую решимость по этому поводу. Понятно, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе важнее всего то, что альянс и весь Запад будут все больше поддерживать Украину. И не только с военной точки зрения, что, конечно, самое важное, но также помогать Украине в выполнении тех условий, которые должны быть выполнены, когда Украина станет членом НАТО.

И конечно, для облегчения процесса мы считаем достижением то, что План действий по членству для Украины уже убран. Это означает, что в день, когда Украина сможет вступить в НАТО и будет приглашена в альянс, процесс пройдет максимально гладко.

– В Украине были определенные опасения, что План действий по членству будет фактически заменен годовыми национальными программами и их оценкой. Возможно ли, что решение об этом инструменте будет пересмотрено на следующем саммите?

– Единственное, что я могу сказать, это то, что существует очень сильная поддержка Украины со стороны всех союзников, и я не сомневаюсь, что каждый помогает Украине стать членом альянса. Конечно, согласно Вашингтонскому договору, страна, которая находится в состоянии войны, не может быть непосредственно приглашена в альянс. Поэтому нам просто пришлось создать процесс, с помощью которого мы привлекаем Украину настолько, насколько это возможно. И также создание Совета Украина-НАТО, я думаю, стало сильным сигналом того, что Украина – это часть нас, и мы обязаны предоставить Украине членство как можно скорее.

Глава финского МИД Элина Валтонен и генсек НАТО Йенс Столтенберг (фото: nato.int)

– Наш президент Владимир Зеленский сказал, что приглашение в НАТО будет зависеть только от условий безопасности. Так ли это или могут появиться другие условия, например, проведение реформ и т.д.?

– Конечно, необходимо обеспечить взаимосовместимость. Должна быть взаимосовместимость военных сил. Мы идем в правильном направлении, поскольку Запад очень активно помогает Украине с военной техникой и обучением. Но, конечно, есть другие условия, которые должны быть выполнены и требуют определенных реформ.

Это будет поддерживать украинский народ, гражданское общество и, конечно, демократию и верховенство права в государстве, что поможет Украине стать членом Европейского союза. Я думаю, что эти два процесса идут очень гладко, рядом, и их нужно рассматривать как фундамент для строительства стабильного будущего Украины как независимого государства, особенно после окончания ужасной войны.

– После окончания войны нашей победой и на наших условиях, можно ли ожидать, что Украина очень быстро присоединится к НАТО, скажем, через несколько месяцев?

– Мы надеемся, что это будет возможно. И вы должны знать, что Финляндия, теперь, когда мы стали членами НАТО, конечно, имеет очень отличную от Украины историю, но также имеет длинную границу с Россией, мы здесь с вами по одну сторону.

Мы будем помогать вам на всех фронтах, конечно, не только в военном плане, двусторонне и через все международные организации, а также в построении демократии и функционирующего гражданского общества, чтобы все люди могли быть вовлечены. И мы готовы поделиться опытом в том, что у Финляндии очень хорошо получается, например, в сфере образования. У нас есть хорошие планы помощи вам в послевоенном восстановлении.

– Вы знаете, пример Финляндии и ее скорейшего вступления в НАТО был и остается очень популярным среди наших экспертов и чиновников. Они говорят: вы видите, что Финляндии понадобилось всего несколько месяцев на весь процесс. Так что нет ничего невозможного. Так что все зависит только от политической воли стран НАТО. Считаете ли вы эти сравнения верными?

– Я думаю, что сравнение абсолютно логично, конечно. Это понятно, что люди над этим задумываются сейчас.

Конечно, следует сказать, что существует некоторая разница между Украиной и Финляндией, и, к счастью, Финляндия смогла оставаться независимой за последние 100 лет. Мы также должны были бороться против российской или по состоянию на тогда – советской агрессии, но, к счастью, мы смогли остаться суверенными и независимыми во Второй мировой войне позже. Поэтому нам удалось построить стабильное, устойчивое западное общество и иметь демократию более 100 лет.

Кроме того, другой аспект, касающийся наших вооруженных сил. Конечно, мы всегда относились очень серьезно к нашей безопасности и инвестировали значительные средства в оборону. И с тех пор как мы стали членами Европейского Союза 30 лет назад, мы, конечно, не просто стали членами ЕС, мы очень тесно сотрудничаем в вопросах безопасности с нашей европейской семьей. Но у нас были очень тесные оборонные соглашения и сотрудничество с нашими ближайшими партнерами и тесное сотрудничество с НАТО. Конечно, особенно за последние 10 лет мы очень приблизились к НАТО. И это помогло, поскольку наши военные силы были почти полностью совместимы с НАТО.

– Ваше решение присоединиться к НАТО было главным образом символическим, чтобы еще больше сблизиться с западным сообществом? Или вы чувствовали абсолютно реальную угрозу возможной агрессии со стороны России против вашей страны, и вам нужна была защита как можно скорее?

– Мы не ощущали непосредственной угрозы. Я лично всегда была за вступление Финляндии в НАТО. Моя партия также официально поддерживает эту идею 20 лет. Но большинство населения не нуждалось во вступлении в НАТО, поскольку мы всегда могли защитить себя самостоятельно. И так как мы всегда инвестировали в свою оборону, люди не считали это необходимым.

Но это начало меняться в прошлом году, когда Владимир Путин сказал, что НАТО больше не должно расширяться. И люди стали чувствовать, что это в определенной степени является угрозой нашим суверенным решениям, поскольку Финляндия очень давно имеет во внешнеполитических официальных документах так называемую "опцию НАТО" – раздел, в котором указано, что Финляндия имеет возможность подать заявку на членство в НАТО в случае ухудшения ситуации с безопасностью. И это именно то, что произошло, по сути. Так что мы просто действовали по своей опции НАТО.

Конечно, когда Россия ночью вторглась в Украину, большинство финнов стали поддерживать вступление в НАТО. И, я думаю, разница достаточно очевидна по сравнению со Швецией, поскольку Швеция также не является членом НАТО, их население, возможно, не испытывало такой немедленной угрозы, не имея Россию как соседа. И во-вторых, я думаю, что население здесь привыкло, хотя бы на перспективу, к идее, что мы можем стать членами НАТО, поскольку у нас уже была такая возможность и очень тесное сотрудничество с НАТО.

Президент Финляндии Саули Ниинистё подписывает ратификацию соглашений с НАТО (фото: Getty Images)

– Есть ли западные страны, все еще боящиеся России и так называемой эскалации? И по вашему мнению, остается ли пространство для дальнейшей эскалации?

– Я думаю, что Запад должен понимать, и мы все делаем для этого, что эскалация, если она имеет место, – это решение России. И ни одно действие, которое мы здесь осуществляем, не влечет какой-то эскалации, а тем более не делает ее оправданной. Таким образом, мы понимаем, что есть определенная обеспокоенность, особенно если вы находитесь немного дальше от границы с Россией и вы привыкли к традиционной политике по отношению к ней. Конечно, это значительно изменилось за последние полтора года. Но есть люди, которые также понятным образом считают, что Запад, по крайней мере, не должен провоцировать Россию.

Но лично я считаю, что финская позиция заключается в том, что Россия несет ответственность за свои действия, и они не соответствуют международному праву, и это именно они совершают эти страшные действия и преступления. Поэтому мы на Западе не должны брать на себя ответственность за это. Конечно, мы ответственны за свои действия, но нет ничего, что оправдывало бы действия России в последние месяцы или годы в этом направлении.

– Следовательно, все эти разговоры о провоцировании или непровоцировании России практически не имеют смысла, не правда ли?

– Мы видим, что мы пытались включить Россию в различные виды сотрудничества, особенно за последние 20 лет. Было столько попыток на политическом уровне, а также в торговле и экономике – и к чему это привело? Мы не смогли предотвратить сначала захват Крыма, а затем вторжение России в Украину.

– Давайте перейдем к западной военной помощи Украине. Некоторые западные страны, по моему мнению, все еще сомневаются по поводу предоставления большей помощи Украине. Некоторые процессы проходят очень медленно. Очевидно, есть определенные неформальные табу и так далее. Почему так происходит, по вашему мнению?

– Я не вижу таких сомнений. Если честно, я даже удивлена, как решительно Запад поддерживал Украину с первого дня вторжения, удивлена таким единством, которое мы проявили не только в Европе, но и в евроатлантическом пространстве. Я думаю, что это было полностью беспрецедентным, и поддержка Украины очень, очень крепкая и я не думаю, что она исчезнет.

На политическом уровне я чувствую, что привлекать не только правительства, но и всех граждан – это ответственность всех политических лидеров на Западе. Помощь Украине – это не благотворительность. Украина борется не только за свою собственную свободу и территориальную целостность, но и свободу всего мира.

– Зависит ли западная поддержка Украины от наших успехов на поле боя?

– Конечно, все на Западе надеются, что война поскорее закончится на условиях Украины. И, конечно, все надеются, что страдания закончатся, но очевидно, не нам решать, когда это время наступит. Это зависит от украинских солдат, героических солдат, ежедневно прикладывающих все усилия, и, конечно, всех украинских граждан. Поэтому мы просто должны продолжать поддерживать их, сколько бы это ни заняло времени.

– Существует ли так называемое "окно возможностей" для Украины, чтобы освободить свои земли, которое может скоро закрыться? Потому что это достаточно популярное мнение. Даже президент Чехии Петр Павел говорил об этом на полях саммита в Вильнюсе.

– Россия, конечно, может закончить эту войну в любое время, выведя все свои войска из Украины. Поэтому, я думаю, это ближайшее "окно возможностей". Если мы смотрим на это объективно сейчас, то не нам решать, когда оно наступит. Конечно, мы будем очень внимательно наблюдать и поддерживать Украину. Но я думаю, что формула мира, предложенная президентом Зеленским, является хорошей основой, и мы ее поддерживаем. И, конечно, если можно будет однажды организовать мирный саммит, то мы, конечно, стоим на стороне Украины и готовы оказать всю возможную поддержку. Но такое событие также должно быть очень хорошо организовано и спланировано. И, конечно, весь Запад находится на стороне Украины.

Финские солдаты во время боя с советскими оккупантами, декабрь 1939 года (фото: Getty Images)

– Раньше вы вспоминали историю вашей страны. У вас есть собственная история борьбы с советской агрессией. Влияет ли эта история на общественное мнение в вашей стране относительно нашей войны с Россией?

– О, конечно. И даже несмотря на то, что мое поколение никогда не видело войны, равно как и мои родители – фактически они родились сразу после войны. Но я думаю, что память о войне, ее несправедливости и, очевидно, страшные события войны передаются в семейных историях, и люди понимают, насколько близко Финляндия была к присоединению к советской сфере влияния, и мы смогли самостоятельно отразить агрессию.

Это, конечно, то, что люди напоминают себе ежегодно, когда мы празднуем день независимости 6 декабря. В отличие от многих других стран наш день независимости – это не большой фестиваль, где люди выходят и празднуют. Это больше о воспоминаниях о прошлом и всех жертвах войны и всех страшных воспоминаний, которые у нас есть в нашей семейной истории. Я уверена, что этот наш опыт, очевидно, как и наличие общей границы с Россией, что означало, что над нами всегда висела угроза десятилетия, позволяет людям хорошо понимать ситуацию в Украине. Это также влияет на нашу безоговорочную поддержку Украины.

– Что бы вы сказали политикам и мировым лидерам, которые продолжают требовать от Украины некоторых компромиссов, чтобы завершить эту войну? Наш президент и все наши лидеры говорят, что какие-либо территориальные компромиссы совершенно невозможны. Но все же вы видите, что почти каждую неделю появляется какой-то новый лидер страны со своей "миротворческой инициативой" и говорит о компромиссах и необходимости "понимать обе стороны" и так далее. Каким может быть ваш ответ этим людям?

– Мы не можем выдвигать никаких условий Украине. Украина заслуживает справедливого и устойчивого мира, и только Украина может принимать решения по переговорам, их предусловиям и результату.