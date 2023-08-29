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Глава МИД Британии отправится с визитом в Китай: обсудит войну в Украине

Вторник 29 августа 2023 19:01
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Глава МИД Британии отправится с визитом в Китай: обсудит войну в Украине Фото: министр иностранных дел Британии Джеймс Клэверли (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли намерен обсудить вопрос войны России против Украины во время своего завтрашнего визита в Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Клеверли заявил, что он будет утверждать, что с мировым значением Китая приходит ответственность за международную безопасность, включая помощь в прекращении вторжения российского диктатора Владимира Путина в Украину.

Отмечается, что поездка Клеверли является частью усилий, направленных на ослабление напряженности в отношениях между Западом и Пекином.

Министр должен провести переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И и вице-президентом Хань Чжэном.

Связи России и Китая

Отметим, что Китай стал более тесно поддерживать связи с Россией после начала ее полномасштабного вторжения в Украину. Так, Пекин отказался присоединиться к санкциям, введенным против Москвы.

Добавим, что Россия и Китай разделяют взаимный интерес в том, чтобы бросить вызов доминированию США в мировом порядке, ведь их отношения с демократическими странами становятся все более напряженными.

При этом Китай оказывает влияние на Россию. В частности, лидер Китая Си Цзиньпин лично предостерег Путина от ядерного удара по Украине.

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