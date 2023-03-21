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Глава Мюнхенской конференции о визите Си к Путину: "Видно, кто повар, а кто официант"

Фото: глава КНР Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Визит лидера Китая Си Цзиньпина в Россию является "ограниченным успехом" для российского диктатора Владимира Путина. Обе стороны получают выгоду друг от друга, однако видно "кто повар, а кто официант".

Об этом заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген, пишет РБК-Украина со ссылкой на ZDF.

Как пояснил Хойсген, Си "хочет видеть ослабленного Путина" в партнерах, а Россия тем временем является "дисконтной заправкой для Китая", что важно для Пекина.

Для Путина, со своей стороны, важно продемонстрировать россиянам, что Россия не является якобы изолированной, особенно после выдачи ордера на арест диктатора Международным уголовным судом. По словам Хойсгена, Путин стал "прокаженным для международного сообщества".

Также глава Мюнхенской конференции по безопасности охарактеризовал военное положение России в войне как "плохое".

"Продвинуть фронт дальше по территории Украины им не удалось. Под Бахмутом уже несколько месяцев продолжаются бои. Им не удается захватить место, которое не имеет стратегического значения", - отметил Хойсген добавив, что все более становится очевидным, что Россия также имеет трудности с поставками боеприпасов.

По мнению Хойсгена, Си осторожно действует в попытке привязать Россию к себе. Китайский лидер не будет поставлять россиянам оружие "в значительных" объемах, чтобы не стать мишенью западных санкций из-за чрезмерной поддержки Москвы. В то же время он считает, что Китай "никогда не позволит Путину использовать ядерное оружие".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов объяснил цель визита лидера Китая в Россию.

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