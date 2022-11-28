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Глава Минобороны Словении посетил Украину и встретился с Резниковым: детали

Фото: министр обороны Словении Марьян Шарец и министр обороны Украины Алексей Резников (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Иван Носальский

Министр обороны Словении Марьян Шарец посетил Киев. В ходе визита он провел переговоры со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Резникова в Twitter.

"Был рад принять словенского министра обороны Марьяна Шареца в Киеве. Обсудили ситуацию с безопасностью и развитие двустороннего сотрудничества, включая возможности послевоенного восстановления Украины. Словенскую политическую поддержку и военно-техническую помощь , а также обучение наших военнослужащих", - написал глава Минобороны Украины по итогам переговоров.

Напомним, ранее стало известно, что Словения передала Украине почти 30 танков M-55C.

Также мы писали, что власти Словении передали Украине 35 бронированных пехотных машин-амфибий.

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