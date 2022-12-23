Глава Львовской ОГА требует наказания для руководства Львовской налоговой

Так, он подверг критике народного депутата и председателя комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, который написал в соцсетях об отстранении руководства Львовской налоговой в полном составе по результатам мониторинга возмещения НДС в 2022 году.

"По странному стечению обстоятельств все проверки и соответствующие решения исполняющая обязанности председателя Государственная налоговая служба Украины Татьяна Кириенко провела за один день - во второй половине декабря. Почти через пол года с тех пор как Львовская ОГА вышла в публичное пространство с подозрением руководства ГНС во Львовской области в непрозрачном возмещении НДС через полгода после того, как предприниматели на каждом углу неофициально рассказывали о схемах в стенах Львовской ГНС, через полгода после большого количества публикаций в СМИ о перечислении средств фиктивным компаниям, почему так долго, Данил Александрович и Татьяна Павловна? Именно вы как глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и глава ГНС Украины должны были моментально реагировать на подобные факты злоупотреблений и нарушений", - отметил Козицкий и добавил, что хотел бы услышать позицию министра финансов Сергея Марченко по ситуации во львовской областной налоговой.

Кроме того, глава добавил, что во Львовской налоговой среднее звено работников готово работать честно и прозрачно и имеет государственную позицию.

Напомним, в среду , 21 декабря, и четверг, 22 декабря, Бюро экономической безопасности и СБУ провели обыски во Львовской налоговой. Вчера у компаний известного львовского бизнесмена изъято более 25 млн грн наличными. Общество искусственно создало якобы имеющиеся остатки указанных ТМЦ в складских помещениях, что позволило внести ложные сведения в официальные документы и подать заявления на возврат сумм бюджетного возмещения НДС.

Используя такую схему, общество нанесло государству ущерб, в виде незаконного бюджетного возмещения НДС почти на 35,4 млн грн.

Сегодня же, по данным СБУ, троих должностных лиц Львовской налоговой службы разоблачили на неправомерном возмещении 40 млн грн НДС. К противоправной деятельности чиновники привлекли аффилированные коммерческие структуры, занимающиеся импортом товаров широкого потребления и их продажей.

Коммерсанты продавали оптовые партии иностранной продукции за наличные деньги, но в налоговой отчетности прописывали, что им не удалось продать товар, и он якобы хранится на складах. Затем эти предприниматели формировали заявку на бюджетное возмещение НДС. Основанием указывали, что они уплатили указанный налог при импорте, но якобы не смогли продать эти товары, поэтому по закону претендуют на возмещение.