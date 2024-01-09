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Глава комитета по энергетике Рады пояснил возвращение отключений света за долги

Фото: Андрей Герус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Правительство приняло решение отменить мораторий на отключение населения от жилищно-коммунальных услуг из-за возросших неплатежей.

Об этом сказал глава Комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Как отметил Герус, наиболее дисциплинированными плательщиками были субсидианты, опасавшиеся "слететь с субсидии" за долги, и пенсионеры, имеющие привычку платить вовремя.

В то же время, некоторые обеспеченные украинцы с зарплатами в тысячи долларов, "начали злоупотреблять определенными нормами и начали накапливать долги за электроэнергию", сообщил депутат от "Слуги народа".

"Проблема заключалась в том, что те люди, которые могут платить и должны платить, особенно в такой сложный период времени, не платили, понимая, что можно не платить и за это ничего не будет", - сказал он.

Герус сообщил, что деньги нужны компаниям на восстановление энергетики после обстрелов.

"Поэтому правительство приняло такое решение", - сказал депутат.

Решение правительства

Напомним, Кабинет министров Украины в конце декабря отменил запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскание задолженности по ЖКУ для населения в случае неуплаты.

Согласно постановлению, мораторий на отключение от услуг, начисление пени и взыскание задолженности продолжит действовать только на территориях, на которых ведутся боевые действия и временно оккупированные Российской Федерацией, в соответствии с перечнем Минреинтеграции.

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