Глава Харьковской ОВА опроверг захват россиянами Двуречной

"Купянское и Боровское направления более тяжелые (за север Харьковской области, - ред.). Ведутся активные боевые действия на территории населенного пункта Двуречная, увеличивается территория боевых действий. Это не первое заявление такое (минобороны РФ, - ред.), оно уже было в российских СМИ, это исключительно пропаганда, и с действительностью оно расходится", - сказал он.

По его словам, на территории населенного пункта ведутся боевые действия, "говорить, что он захвачен, никаких оснований нет".

Он подчеркнул, что эвакуация из самых опасных территорий происходит значительно меньшими темпами, чем хотелось бы, люди не покидают свои дома, и за сутки в среднем удается вывезти около 50 жителей.

Накануне британская разведка сообщила, в северной части области Харьковской области российские силы постепенно расширили плацдарм на западном берегу реки Оскол.

По данным британской разведки, целью России в этом районе является поселок Двуречная, за который продолжаются бои между российскими и украинскими силами. Россия также стремится захватить село Западное, в 4 км к западу от Оскола.

Аналитики проекта Deep State 20 января сообщили, что оккупанты продвигаются в Двуречной. А 28 января минобороны РФ распространило заявление о захвате этого поселка.