Глава фракции "УДАРа" Кличко заявил о прослушке в КГГА и обратился в СБУ

"Это прослушивающие устройства. Их обнаружили во фракционном рабочем кабинете в помещении КГГА и в моем личном авто. Также в авто в разных местах обнаружили три GPS-трекера отслеживания передвижения. Кто и почему меня прослушивает? Незаконное прослушивание и слежка - либо российские спецслужбы, либо деятельность украинских силовиков, которым дана команда давления на политических конкурентов", - заявил Белоцерковец.

Он также подчеркнул, что в любом случае такие действия незаконны, поэтому обратился в правоохранительные органы.

"В первом случае - угроза нацбезопасности, во втором - расходование миллионов гривен из государственного бюджета и злоупотребление властью во время войны ради уничтожения демократии. И первое и второе - несет угрозу воюющей стране. Именно поэтому как сопредседатель фракции УДАР в Киевском городском совете обращаюсь с официальным заявлением в СБУ с требованием проверить факт незаконного прослушивания и слежки", - подчеркнул Белоцерковец.