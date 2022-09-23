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Глава Евросовета призвал приостановить членство России в Совбезе ООН

Фото: глава Европейского Совета Шарль Мишель (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Членство России в Совбезе ООН следует приостановить из-за ее неоправданной агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Европейского Совета Шарля Мишеля.

"Когда постоянный член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций начинает непровоцированную и неоправданную войну, войну, осужденную Генеральной Ассамблеей ООН, приостановление его членства в Совете Безопасности должно быть автоматическим", - сказал он.

Мишель добавил, что использование права вето должно быть исключением, а сейчас это стало правилом. По его мнению, это нужно менять.

Отметим, что пять постоянных членов Совбеза ООН - Китай, США, Франция, Британия и Россия - имеют право вето на резолюции, обязательные для выполнения государствами-членами.

Как сообщалось ранее, президент Франции Эммануэль Макрон призвал ограничить использование права вето в Совбезе ООН .

Напомним, что на заседании Совбеза ООН генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и министры иностранных дел ряда государств призвали расследовать военные преступления, совершенные Россией в войне против Украины.

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Совет ЕвропыООНРоссийская ФедерацияШарль Мишель