Глава Евросовета призвал приостановить членство России в Совбезе ООН

Членство России в Совбезе ООН следует приостановить из-за ее неоправданной агрессии против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Европейского Совета Шарля Мишеля.
"Когда постоянный член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций начинает непровоцированную и неоправданную войну, войну, осужденную Генеральной Ассамблеей ООН, приостановление его членства в Совете Безопасности должно быть автоматическим", - сказал он.
Мишель добавил, что использование права вето должно быть исключением, а сейчас это стало правилом. По его мнению, это нужно менять.
Отметим, что пять постоянных членов Совбеза ООН - Китай, США, Франция, Британия и Россия - имеют право вето на резолюции, обязательные для выполнения государствами-членами.
Как сообщалось ранее, президент Франции Эммануэль Макрон призвал ограничить использование права вето в Совбезе ООН .
Напомним, что на заседании Совбеза ООН генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и министры иностранных дел ряда государств призвали расследовать военные преступления, совершенные Россией в войне против Украины.
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