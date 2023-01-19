Глава Европейского Совета прибыл с визитом в Киев

Президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл с визитом в Киев, чтобы обсудить дальнейшие направления сотрудничества.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС в Twitter

"Потрясен мужеством ветеранов в реабилитационном центре Киева, который финансируется ЕС. Украина несокрушима", - написал Мишель.

Как пишет пресс-служба Совета ЕС, глава Евросовета уже посетил реабилитационный центр для украинских воинов.

"Вернулись в Киев, чтобы обсудить все направления сотрудничества. Пусть 2023 год станет годом победы и мира", - написал Мишель в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что глава Евросовета сегодня прибудет в Киев, чтобы провести ряд важных встреч.

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