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Глава Европарламента призвала Германию предоставить Украине ракеты Taurus

Фото: ракеты Taurus (mbda-deutschland de)
Автор: Наталия Гурковская

Германия должна предоставить Украине ракеты Taurus. Особенно это важно на фоне эскалации войны, которую проводит Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Европарламента Роберты Мацолы.

Так, Мецола ответила утвердительно на вопрос, должны ли страны, которые предоставляют Украине дальнобойные ракеты, позволить Киеву использовать их против целей в России, и должна ли Германия предоставить ВСУ Taurus.

"Да, это также позиция Европейского парламента. Существует широкая поддержка этого требования. Посмотрим, произойдет ли соответствующее изменение политики после выборов в Бундестаг", - отметила она.

Что известно о ракетах Taurus

Taurus - семейство немецко-шведских авиационных крылатых ракет класса "воздух-поверхность" большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей, включая важные точечные и протяженные объекты, без захода самолета-носителя в зону ПВО противника.

Разрабатывалась и производится Taurus Systems GmbH, базирующейся в Шробенхаузене - совместным предприятием MBDA Deutschland.

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