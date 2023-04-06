RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Глава Еврокомиссии заявила, что убеждала Си Цзиньпина поговорить с Зеленским

Фото: глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 6 апреля, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином убеждала его поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По данным издания, фон дер Ляен во время встречи обсуждала с Си Цзиньпином дисбалансы в торговле между ЕС и Китаем, выразила глубокую обеспокоенность ЕС ядерными угрозами, расположенными в Беларуси, и сказала, что позиция Китая в Совбезе ООН дает ему ответственность использовать свое влияние в дружбе с Россией

"Важно, чтобы мы сегодня вместе обсудили все аспекты этих отношений... особенно в нынешней "нестабильной геополитической среде", - сказала она.

Напомним, сегодня также состоялась встреча Си Цзиньпина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, где французский лидер заявил, что рассчитывает, что Китай поможет в урегулировании войны России против Украины и вернет стороны за стол переговоров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайСи ЦзиньпиньВойна России против УкраиныУрсула фон дер Ляйен