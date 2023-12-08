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Глава ДТЭК обсудил с президентом World Bank Group потребности ЕС и Украины в "зеленой" энергии

Пятница 08 декабря 2023 20:53
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Глава ДТЭК обсудил с президентом World Bank Group потребности ЕС и Украины в "зеленой" энергии Фото: глава ДТЭК Максим Тимченко обсудил с президентом World Bank Group Аджаем Бангой (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

На конференции по изменению климата COP28 генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко встретился с президентом World Bank Group Аджаем Бангой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тимченко в своих соцсетях .

"Принял участие в дискуссии с Аджаем Бангой, президентом World Bank Group. Говорили о потребностях Украины и Европы в возобновляемой энергии", - написал он.

Тимченко выразил Банге благодарность за обязательство ежегодно выделять 40 млрд долларов на борьбу с изменениями климата. Также он поблагодарил его за усилия по восстановлению доверия к углеродным рынкам.

Напомним, на конференции COP28 ДТЭК и ведущий в мире производитель ветротурбин компания Vestas подписали меморандум, предусматривающий завершение строительства крупнейшей в Восточной Европе ветровой электростанции – Тилигульской ВЭС.

Общий объем инвестиций в проект превышает 650 млн евро, а установленная мощность станции составит 500 МВт.

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