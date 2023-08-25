RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Глава ГСЧС уволен: правительство приняло решение

Фото: Сергей Крук (facebook com)
Автор: Наталья Юрченко

Главу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Крука увольняют с должности. Правительство приняло соответствующее решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Украины Игоря Клименко в Telegram.

Как отметил Клименко, исполнение обязанностей главы ГСЧС возложено на заместителя руководителя службы Владимира Демчука.

"Внутренняя проверка в ГСЧС завершена. По ее результатам будут приняты дополнительные кадровые решения", - добавил министр.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям работает в штатном режиме.

Что этому предшествовало

Следует отметить, что проверки в ГСЧС проходили в рамках дела об авиакатастрофе в Броварах. В январе 2023 года в жилом квартале Броваров упал вертолет ГСЧС, на борту которого находилось руководство Министерства внутренних дел.

В результате аварии погибли 14 человек - министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники, все члены экипажа вертолета и жители Броваров, среди которых ребенок.

В августе ГБР объявило подозрения пяти чиновникам ГСЧС по делу об авиакатастрофе. Следствие считает, что служебная халатность привела к падению вертолета.

Все детали дела, а также то, что известно о ходе расследования - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

 
Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел УкраиныБроварыГСЧСАвиакатастрофа