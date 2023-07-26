Глава Государственной судебной администрации получил подозрение в коррупции

Как рассказали в САП, Сальникова подозревают в подстрекательстве к предоставлению взятки судьям Верховного суда за вынесение решения в пользу коммерческой компании. Также ему инкриминируют завладение чужим имуществом путем обмана.

"В рамках досудебного расследования установлено, что в марте 2023 года глава ГСА получил от физического лица 7,5 тысячи долларов. Часть этих средств он должен был оставить себе, а 5 тысяч долларов якобы передать судьям за вынесение решения в интересах коммерческого предприятия", - говорится в уведомлении САП.

После этого, как отметили в прокуратуре, Сальников уверял "физическое лицо" в том, что его вопрос решается, а задержку объяснял "объективными причинами".

"После разоблачения бывшего главы Верховного суда, должностное лицо продолжало убеждать, что оговоренное решение будет принято и по этому поводу он планирует пообщаться с главой одного из кассационных судов. В то же время намерения общаться у него не было, средства передавать кому-либо для решения этого вопроса не собиралось, как и не собирался возвращать полученные средства лицу", - добавили в САП.

На сегодня в суд направлено ходатайство об избрании главе ГСА меры пресечения.