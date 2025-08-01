Глава благотворительного фонда торговал "инвалидностями" для выезда за границу, его задержали

В Кривом Роге Днепропетровской области глава благотворительного фонда за 17 тысяч долларов продавал "инвалидности" для выезда за границу, ему сообщено о подозрении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса Генерального прокурора.
Местного главу благотворительного фонда подозревают в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и злоупотреблении влиянием.
Подозреваемый за 17 тысяч долларов обещал военнообязанному "помощь" в оформлении фиктивной инвалидности для выезда за границу. Схема предусматривала госпитализацию в одну из больниц Днепра с фиктивным диагнозом и проведение операции на позвоночнике с установкой импланта. Во многих случаях такая операция является основанием для установления инвалидности.
После этой медицинской процедуры планировалось получение соответствующей справки для прохождения МСЭК и дальнейшего исключения "оперированного" с воинского учета, как непригодного к службе.
Подозреваемый задержан во время получения части средств в сумме 10 тысяч долларов, сейчас ему избрана мера пресечения содержание под стражей.
Напомним, недавно СБУ разоблачила очередную масштабную схему уклонения от мобилизации. Мужчины сразу из нескольких регионов Украины оформляли фиктивные документы об уходе за родственниками с инвалидностью. Схема действовала в большинстве регионов Украины, правоохранительные органы провели десятки обысков у причастных.
Также Служба безопасности Украины при участии Национальной полиции задержала дельцов, которые помогали украинцам избегать мобилизации в Вооруженные силы. Злоумышленники даже "клонировали" для этого приложения "Резерв+" и "Дія".
Кроме того, СБУ и Национальная полиция ликвидировали новые схемы уклонения от мобилизации и задержали их организаторов в разных регионах Украины. Среди фигурантов схем - администраторы Телеграмм-каналов и должностные лица госучреждений.