RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Голосовали за признание "Л/ДНР": в Украине будут судить 41 депутата Госдумы РФ

Иллюстративное фото: в Украине будут судить 41 депутата Госдумы РФ, признавших "Л/ДНР" (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Служба безопасности Украины передала в суд материалы в отношении 41 депутата Государственной думы России, которые голосовали за признание так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что 15 февраля 2022 года депутаты поддержали постановление об обращении к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой признать "независимость" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Через неделю они проголосовали за ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи" между РФ и террористическими организациями "Л/ДНР".

Своими действиями чиновники способствовали реализации кремлевского плана по захвату Украины. На основании собранных улик следователи СБУ сообщили российским депутатам о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и направили в суд обвинительные акты.

Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ приводит полный список 41 депутатов, среди которых, в частности, Анатолий Вассерман, Александр Жуков, Анатолий Карпов и Виктор Дзюба.

Напомним, в Украине будут заочно судить российского генерала, который помогал диверсантам группы Гиркина.

РБК-Украина также сообщало, что в Киеве судили боевика "ДНР", который после обмена снова попал в плен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДНРСлужба безопасности УкраиныГосударственная дума РФ