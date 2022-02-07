Не голосування. Кабмін доручив запустити опитування в "Дії"

Зокрема, сьогодні було затверджено порядок проведення опитувань щодо ініціатив, спрямованих на вирішення питань державного управління у різних сферах суспільного життя.

А Міністерству цифрової трансформації доручили в тримісячний термін забезпечити технічну можливість проведення опитування на порталі і в мобільному додатку "Дія".

У затвердженому порядку уточнюється, що такі опитування не є голосуванням, передбаченим законом "Про всеукраїнський референдум", і не виборами, передбаченими Виборчим кодексом.

Опитування можуть проводитися для всіх користувачів "Дії" або для окремих категорій користувачів відповідно до замовлення.

Питання можуть відображатися в текстовій, графічній та аудіовізуальній формі. Але (як і варіанти відповідей) не можуть суперечити положенням Конституції, принципам і нормам міжнародного права, обмежувати конституційні права і свободи, бути спрямованими на ліквідацію незалежності України і так далі.