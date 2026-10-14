В Голосеевском районе Киева в результате атаки баллистики погиб человек

Информация о погибшем предыдущем, обстоятельства трагедии уточняют. Пострадавшего в Дарницком районе медики госпитализировали.

Атака на столицу продолжается, поэтому жителей призывают не покидать укрытие. По словам Кличко, во время удара Россия попала в несколько энергообъектов Киева.

Первые пуски баллистики Воздушные силы зафиксировали в 04:39, ракеты летят на Киев несколькими волнами. Под ударом оказались и другие регионы: взрывы раздавались в Харькове и Днепре, а ракеты фиксировали в направлении Житомира, Белой Церкви и Полтавы.