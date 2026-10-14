RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине

В Голосеевском районе Киева в результате атаки баллистики погиб человек

06:53 14.10.2026 Ср
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: повреждающего человека госпитализировали (Getty Images)

В ходе утренней атаки баллистическими ракетами на Киев 14 октября в Голосеевском районе погиб человек. Еще одна пострадала в Дарницком районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

Информация о погибшем предыдущем, обстоятельства трагедии уточняют. Пострадавшего в Дарницком районе медики госпитализировали.

Атака на столицу продолжается, поэтому жителей призывают не покидать укрытие. По словам Кличко, во время удара Россия попала в несколько энергообъектов Киева.

Первые пуски баллистики Воздушные силы зафиксировали в 04:39, ракеты летят на Киев несколькими волнами. Под ударом оказались и другие регионы: взрывы раздавались в Харькове и Днепре, а ракеты фиксировали в направлении Житомира, Белой Церкви и Полтавы.

Киев страдает от баллистических ударов третьи сутки подряд. Минувшим вечером ракеты ударили по ТЭЦ-4 и жилой многоэтажке в Деснянском районе, где погиб человек, а количество пострадавших достигло 21. Еще накануне, 12 октября, взрывы в столице прогремели раньше сирен.

В обоих случаях предупреждения от партнеров о пусках ракет Украина не получила, хотя президент США Дональд Трамп уверял, что обмен разведданными продолжается.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в УкраинеОбстрел КиеваКиев