У "Голосі" заявили, що з олігархами має боротись АМКУ, а не "пусті закони"

Антимонопольний комітет України за законом має достатньо повноважень, щоб запобігти існуванню олігархічних структур. "Порожніми" законопроектами влада намагається підмінити реальні інструменти та імітує боротьбу з монополіями.
Про це заявив голова фракції "Голос" Ярослав Железняк.
"Боротися з монополіями - це пряма функція Антимонопольного комітету. Це світова практика обмеження впливу олігархів на політичне та економічне життя країни. І українське законодавство дає всі повноваження АМКУ для цього. Якщо влада хоче реально боротися з олігархами, то в першу чергу має забезпечити ефективну роботу антимонопольних органів та виконання антимонопольного законодавства", - заявив Железняк.
Він також зауважив, що в президентському законопроекті щодо олігархів замість АМКУ повноваження визначати олігархів чомусь передаються до РНБО.
До того ж, передбачені в законі критерії та обмеження є скоріше фікцією, ніж реальною протидією монопольному впливу окремих осіб. Наприклад, фінансування політичних партій чи участь у великій приватизації жодна монопольна структура і зараз не робить напряму. Тож поданий владою законопроект ніяк не обмежує вплив олігархів на процеси в країні.
Нардеп додав, що деолігархізація в Україні можлива виключно через встановлення рівних правил для всіх та системні інституційні зміни - реформу судової влади, активізацію роботи АМКУ, зміни до законодавство про медіа, реформу корпоративного управління держпідприємств.
За його словами, "Голос" буде напрацьовувати відповідні зміни до законів, щоб реально змінити ситуацію.
Як писало РБК-Україна, у Раді анонсували напрацювання ще семи законопроектів у рамках деолігархізації.