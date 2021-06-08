У "Голосі" заявили, що з олігархами має боротись АМКУ, а не "пусті закони"

"Боротися з монополіями - це пряма функція Антимонопольного комітету. Це світова практика обмеження впливу олігархів на політичне та економічне життя країни. І українське законодавство дає всі повноваження АМКУ для цього. Якщо влада хоче реально боротися з олігархами, то в першу чергу має забезпечити ефективну роботу антимонопольних органів та виконання антимонопольного законодавства", - заявив Железняк.

Він також зауважив, що в президентському законопроекті щодо олігархів замість АМКУ повноваження визначати олігархів чомусь передаються до РНБО.

До того ж, передбачені в законі критерії та обмеження є скоріше фікцією, ніж реальною протидією монопольному впливу окремих осіб. Наприклад, фінансування політичних партій чи участь у великій приватизації жодна монопольна структура і зараз не робить напряму. Тож поданий владою законопроект ніяк не обмежує вплив олігархів на процеси в країні.

Нардеп додав, що деолігархізація в Україні можлива виключно через встановлення рівних правил для всіх та системні інституційні зміни - реформу судової влади, активізацію роботи АМКУ, зміни до законодавство про медіа, реформу корпоративного управління держпідприємств.

За його словами, "Голос" буде напрацьовувати відповідні зміни до законів, щоб реально змінити ситуацію.