У "Голосі" закликали Раду зробити крок до деокупації Криму та ухвалити закон про корінні народи

"В Конституції України написано, що права корінних народів визначаються законом України. Проте за 30 років відповідного закону поки не з'явилося. Важливо нарешті заповнити цю прогалину в законодавстві та дати визначення, хто такі корінні народи. Це народи, які історично сформувались на території України, мають власну культуру, мову та традиції. При цьому вони не мають іншої Батьківщини, крім України. Це кримські татари, караїми та кримчаки", - заявив Рустем Умєров.

Депутат звернув увагу, що на території Криму тривають незаконні переслідування та ув'язнення кримських татар, діяльність Меджлісу заборонена, а діти не мають можливості навчатись рідною мовою. Тому ухвалення закону про корінні народи - важливий сигнал людям в Криму, що Україна щодня продовжує боротьбу за захист прав своїх людей та повернення своїх земель.

Умєров також підкреслив, що всі маніпуляції з боку окупантів проти законопроекту про корінні народи - це елемент гібридної війни та пропаганди.

Він пояснив, що представники інших народів в Україні, що мають іншу історичну країну походження - це представники національних спільнот. Їхні права в українському законодавстві захищені законом "Про національні меншини". Над змінами до закону про національні меншини Умєров наразі працює разом з колегами з парламентського комітету з прав людини.

Лідер партії "Голос" Кіра Рудик своєю чергою підкреслила, що ухвалення закону про корінні народи стане важливим кроком для деокупації та реінтеграції Криму.

"Проблема корінних народів є перезрілою. В умовах, коли серед незаконно ув’язнених українців – дві третини це кримські татари, закон потрібен як ніколи. Важливо визначити, що такі корінні народи як кримські татари, караїми та кримчаки не мають іншої Батьківщини, крім України. Захист корінних народів - важливий крок до повернення Криму", - заявила Кіра Рудик.