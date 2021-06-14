"Голос" презентував антиолігархічний пакет законопроектів

Партія "Голос" презентувала антиолігархічний пакет законопроектів для ефективної протидії олігархічному впливу. Всі пропозиції будуть зареєстровані в парламенті найближчим часом.

Про це представники "Голосу" повідомили під час прес-конференції в "Інтерфакс-Україна".

"Українські олігархи стали олігархами не завдяки власному успішному бізнесу, а завдяки державним підприємствам. Олігархи контролюють близько половини української економіки. Це податок, який так чи інакше сплачує кожен українець. Це завищені ціни на газ та електроенергію завдяки іншим монополіям", - зазначила голова партії "Голос" Кіра Рудик.

Викорінити олігархічний вплив зможе тільки системний підхід, іншого шляху немає. Без повноцінних реформ в Україні не буде реального розвитку, переконаний член фракції "Голос" Андрій Осадчук.

"Перший надважливий крок, який детально прописаний в пакеті - це судова реформа. Фактично, зараз вона паралізована. Час втрачено, але краще зробити це пізно, ніж ніколи. Необхідно перезавантажити Вищу раду правосуддя. Без цього судова реформа неможлива. До конкурсної комісії необхідно залучити іноземних експертів", - зазначив Андрій Осадчук.

Другий крок - розширення повноважень Антимонопольного комітету. Світовий досвід показує, що АМК - найбільш дієвий інструмент з протидії олігархам. Він має запрацювати і в Україні.

По-третє, зміни до податкового законопроекту. Адже Україна недоотримала від 100 до 150 млрд грн в економіку через недосконалість податкового законодавства.

"Якщо звичайний українець платить 40% податків від власного доходу, то деякі олігархи - менше ніж 5%. Це ж абсурд. Ми збільшуємо екологічні податки. Люди повинні платити за те що забруднюють навколишнє середовище. Це нормально, це європейська практика. Також пропонуємо запровадити податок на видобуток сировини. І ще ряд дієвих пропозицій", - підкреслив голова фракції "Голос" у Верховній раді Ярослав Железняк.

Четвертий крок, який пропонує "Голос" - зміни до закону про державне корпоративне управління. Це зробить роботу державних підприємств прозорою та ефективною. Вони мають приносити великі фінанси до бюджету, а не обкрадати українських громадян.

"Все це очевидні речі, які завадили б олігархам, але чомусь не втілюються в життя. Тепер втіляться", - підкреслив член фракції "Голос" у Київраді Максим Нефьодов.

"Голос" реєструє свої законодавчі ініціативи в парламенті і сподівається на підтримку колег.

"Це якісний пакет законопроектів, який буде працювати. Це одна з наших програмних засад, які ми виконуємо", - резюмувала Кіра Рудик.