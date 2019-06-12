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"Голос" відкликав двох кандидатів за зв'язки з Медведчуком та "Оппоблоком"


Кандидат у Волинській області Тарас Шкітер був пов'язаний із діяльністю партії Віктора Медведчука

З переліку кандидатів на вибори в Раду від партії "Голос" в одномандатних округах виключені два претенденти через невідповідність попередньої політичної діяльності. Про це повідомляє прес-служба партії.

Зокрема, у партії повідомили, що журналісти громадського руху "Чесно" надали докази того, що кандидат у Волинській області Тарас Шкітер (висувався по округу №22) був пов'язаний із діяльністю партії "Український вибір" Віктора Медведчука у Луцьку. Прізвище кандидата у Києві Євгена Кугука (висувався по округу №217) активісти знайшли у списках партії "Опозиційний блок" на позачергових парламентських виборах 2014 року.

"Ці факти суперечать принципам, якими партія "Голос" керується при виборі всіх без виключення кандидатів", - йдеться у заяві партії.

Нагадаємо, раніше Святослав Вакарчук представив список своєї партії "Голос", з якою він має намір йти дострокові вибори. Зокрема, у його партії екс-заступник глави Міністерства економічного розвику Юлія Клименко, глава українського підрозділу міжнародної IT-компанії Ring Кіра Рудик, експерт зі зв'язків з ВР Стратегічної групи радників при КМУ Ярослав Железняк, член правління "Центру протидії корупції" Олександра Устінова.

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