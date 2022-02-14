"Голос" звернувся до західних партнерів для надання захисту кордонів з повітря

"Ми зареєстрували постанову про звернення до парламентів США та Великобританії щодо надання Україні додаткових засобів захисту наших кордонів з повітря у випадку російської атаки. Ми розуміємо, що зараз отримати такі гарантії буде складно, але ми повинні ініціювати цей процес. Ми не бачимо зараз з боку влади системної міжнародної роботи, яка би принесла результат у вигляді гарантій від країн, які нам зараз допомагають", - розповіла народний депутат.

За словами Кіри Рудик, порядок денний Верховної ради на поточний тиждень не містить законопроектів, необхідних для посилення обороноздатності держави.



"Порядок денний включає в себе все, що завгодно, крім конкретних кроків, необхідних для посилення міжнародної співпраці і обороноздатності. «Голос» як опозиція вимагає не гаяти часу і завтра виносити оборонні законопроекти. Йдеться про перерозподіл бюджету (додаткові гроші на зарплати військовим), законопроект про 9 млрд грн, які потрібно направити на модернізацію озброєння. Армія готується постійно, міжнародні партнери без вихідних надсилають нам допомогу. Я не розумію, чому влада відкладає такі важливі кроки на потім", - наголосила представник опозиції.