RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Голос" звернувся до західних партнерів для надання захисту кордонів з повітря

Автор: Наталія Гурковська

Фракція "Голос" зареєструвала постанову про звернення до американського і британського парламентів з проханням надати Україні додаткові засоби захисту кордонів з повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідера "Голосу" Кіри Рудик.

"Ми зареєстрували постанову про звернення до парламентів США та Великобританії щодо надання Україні додаткових засобів захисту наших кордонів з повітря у випадку російської атаки. Ми розуміємо, що зараз отримати такі гарантії буде складно, але ми повинні ініціювати цей процес. Ми не бачимо зараз з боку влади системної міжнародної роботи, яка би принесла результат у вигляді гарантій від країн, які нам зараз допомагають", - розповіла народний депутат.

За словами Кіри Рудик, порядок денний Верховної ради на поточний тиждень не містить законопроектів, необхідних для посилення обороноздатності держави.

"Порядок денний включає в себе все, що завгодно, крім конкретних кроків, необхідних для посилення міжнародної співпраці і обороноздатності. «Голос» як опозиція вимагає не гаяти часу і завтра виносити оборонні законопроекти. Йдеться про перерозподіл бюджету (додаткові гроші на зарплати військовим), законопроект про 9 млрд грн, які потрібно направити на модернізацію озброєння. Армія готується постійно, міжнародні партнери без вихідних надсилають нам допомогу. Я не розумію, чому влада відкладає такі важливі кроки на потім", - наголосила представник опозиції.

Як повідомлялося, раніше Рудик заявляла, що коли в країні економічна криза, влада має берегти бізнес, який сплачує податки до бюджету, а не давити на нього силовими та фіскальними інструментами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кіра Рудик