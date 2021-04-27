"Голос" ініціює позачергове засідання Ради для звільнення Степанова, - Рудик

Фракція "Голос" продовжує збирати підписи за проведення позачергового засідання Верховної ради, на якому має бути розглянуте питання про звільнення міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
Про це заявила лідер партії "Голос" Кіра Рудик в кулуарах парламенту.
На її думку, міністр охорони здоров’я має піти у відставку, бо за рік своєї роботи він провалив три завдання, за які відповідає: 1) організацію масового тестування; 2) забезпечення лікарень киснем та необхідним медичним обладнанням; 3) вакцинацію населення.
"За тиждень буде рік, як ми збираємо підписи, щоб Степанов пішов у відставку. Це питання перезріло. Не може на посаді перебувати людина, яка недбало виконує свої обов’язки. Некомпетентність міністра зашкалює. Хочеться вірити, що монобільшості, яка несе відповідальність за роботу Степанова, вдасться виправити власну помилку та надати голоси за його звільнення. Наша фракція очікує, що після звільнення Степанова, потенційний кандидат на посаду міністра пройде співбесіду зі всіма фракціями у парламенті", - наголосила Кіра Рудик.
Нагадаємо, розмови про можливе звільнення Степанова посилилися в лютому після того, як в України виникли проблеми з поставками вакцини від коронавірусу.
Як повідомили раніше РБК-Україна в "Слугу народу", Верховна рада може відправити у відставку Максима Степанова вже найближчим часом.