Голодомор-геноцид: какие регионы Украины пострадали сильнее всего и что помогало людям выжить

Голодомор 1932-1933 годов - одна из крупнейших трагедий в истории Украины. Он охватил все регионы нашей страны (которые входили тогда в состав СССР), унес миллионы жизней и навсегда изменил украинскую нацию.
Об этом в интервью для РБК-Украина рассказал заведующий отделом исследования геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений Национального музея Голодомора-геноцида, доктор философии в области истории Михаил Костив.
Эксперт напомнил, что в течение 1921-1923 годов и 1946-1947 годов - "был массовый искусственный голод". А в 1932-1933 годах - Голодомор-геноцид.
"Общая черта этих трех голодов - вина власти. Если бы она не изымала у населения продукты, такой страшной смертности не было бы", - отметил Костив.
Говоря об отличиях этих периодов, ученый объяснил: "в 1921-1923-е и 1946-1947-е определенным "оправданием" для советского режима был период послевоенной разрухи".
"Климатический фактор не был ключевым, потому что засухи были циклическим явлением и в период до большевиков крестьяне пытались к ним готовиться - делали запасы", - отметил он.
Между тем "спецификой голода 1921-1923-х было то, что советский режим частично признавал факт голода".
"Даже в то время были довольно значительными кампании по сбору помощи для голодающих. Правда, больше речь шла о территории Поволжья, несмотря на то, что масштабы голода, в частности на юге Украины, были похожими", - рассказал Костив.
Кроме того, "во время голода 1921-1923 гг. большевики разрешили международную продовольственную помощь для голодающих (организаций, которые ее предоставляли было несколько)".
"Зато в 1932-1933 гг. в СССР отрицали факт голода, что делало невозможным и помощь из-за границы. Такая же ситуация была и в 1946-1947 годах", - поделился исследователь.
Костив сообщил, что в период голода 1932-1933 годов "больше всего пострадала часть Украины, которая издавна славилась плодородными почвами" - Черкасская, Киевская, Полтавская, Харьковская области и Подолье.
"Из тех документов, которые я просматривал, могу выделить абсолютно страшные картины смертности от голода, например, на Черкасщине, на юге современной Киевской области", - отметил ученый.
Во многом похожая картина была и на Юге - в степных районах.
"Здесь из-за природных условий еще тяжелее было достать суррогаты пищи, что, опять же, приводило к массовой смертности", - объяснил эксперт.
Между тем в северных регионах, на Полесье (где большие площади занимают леса), смертность от голода была несколько меньше.
"Как одну из причин такого различия в уровне смертности исследователи указывают простую доступность суррогатов, которые можно было употреблять в пищу: желудей, каштанов и т.д.", - подчеркнул специалист.
По словам Костива, выживание украинцев в период Голодомора "часто зависело от локальных условий".
"Вспоминается история одного из свидетелей о том, что его семья выжила благодаря жому, который можно было достать на сахарном заводе", - поделился он.
Исследователь рассказал также, что в Донецкой области "люди, когда поняли, что у них забирают все продукты, шли в города работать за паек на промышленных объектах и шахтах".
Кроме того, часть людей пыталась выехать в Беларусь и Россию (в 1932 году это было еще возможно).
"Есть письмо белорусских рабочих к руководству Коммунистической партии Украины, где они пишут, что не понимают, что происходит: у украинцев такая плодородная землю, но при этом ходят по вокзалам и рынкам белорусских городов и пытаются обменять свои личные вещи на продукты", - сообщил эксперт.
Он отметил, что уже в январе 1933 года в СССР издали постановления, которые "изолировали территорию голода и не позволяли украинцам выезжать в Россию, Беларусь или другие страны".
"Тогда граница между Советским Союзом и Польшей проходила по реке Збруч, с Румынией - по Днестру. Эти границы СССР пристально охраняли советские пограничники", - напомнил ученый.
Однако единицам все же удавалось сбежать из СССР.
"И иногда эти люди становились источником информации для материалов о голоде, которые выходили в иностранной прессе", - добавил Костив.
Согласно информации специалиста, "исследования этой темы часто базируются на воспоминаниях очевидцев".
"Хотя советская система фиксировала такие случаи - по ним открывали уголовные дела", - уточнил Костив.
Он рассказал, что в архивах Министерства внутренних дел Украины сохранилось более тысячи дел о случаях каннибализма. Но в одном - речь могла идти и об убийствах нескольких человек.
"Еще почти тысячу дел уничтожили в 1950-х годах. Архивисты говорят, что есть определенная закономерность: сохранились те дела, фигурантов которых осуждали на более длительные сроки наказания", - сообщил Костив.
Он добавил, что "есть и другие источники".
"Например, когда о случаях каннибализма районное руководство докладывало областному, далее - республиканскому и руководству КП(б)У. Так формировались своеобразные отчеты. На основе комплексного изучения документов можем говорить о нескольких тысячах случаев каннибализма", - подытожил ученый.
