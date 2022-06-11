RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Голод та державні перевороти: Зеленський розповів, чим загрожує війна в Україні світові

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Війна Росії проти України може призвести до продовольчої кризи, яка торкнеться Азії та Африки. Це, зі свого боку, може спровокувати державні перевороти в низці країн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського під час виступу на саміті з безпеки Shangri La Dialogue у Сінгапурі.

За словами президента, глобальна продовольча криза може спровокувати політичний хаос, який призведе до державних переворотів в низці країн.

"Якщо ми не зможемо експортувати наше продовольство, якого дуже не дістає на світовому ринку, світ зіткнеться з гострою та важкою продовольчою кризою та голодом у багатьох країнах Азії та Африки. Нестача продовольства неодмінно призведе до політичного хаосу, який може призвести до повалення урядів багатьох країн, вигнання безлічі політиків", - заявив президент.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що, за словами президента, Україна разом з союзниками по групі G7 вже готує документ про гарантії безпеки для України.

Також, як відзначила старший політичний аналітик Центру азійських досліджень Олівія Енос, делегація Китаю покинула приміщення залу у повному складі під час виступу Зеленського. Однак, пізніше вона видалила цю інформацію зі свого Twitter-акаунту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаРосійська ФедераціяВолодимир Зеленський