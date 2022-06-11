Голод та державні перевороти: Зеленський розповів, чим загрожує війна в Україні світові

Війна Росії проти України може призвести до продовольчої кризи, яка торкнеться Азії та Африки. Це, зі свого боку, може спровокувати державні перевороти в низці країн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського під час виступу на саміті з безпеки Shangri La Dialogue у Сінгапурі.

"Якщо ми не зможемо експортувати наше продовольство, якого дуже не дістає на світовому ринку, світ зіткнеться з гострою та важкою продовольчою кризою та голодом у багатьох країнах Азії та Африки . Нестача продовольства неодмінно призведе до політичного хаосу, який може призвести до повалення урядів багатьох країн , вигнання безлічі політиків", - заявив президент.

За словами президента, глобальна продовольча криза може спровокувати політичний хаос, який призведе до державних переворотів в низці країн.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що, за словами президента, Україна разом з союзниками по групі G7 вже готує документ про гарантії безпеки для України.

Також, як відзначила старший політичний аналітик Центру азійських досліджень Олівія Енос, делегація Китаю покинула приміщення залу у повному складі під час виступу Зеленського. Однак, пізніше вона видалила цю інформацію зі свого Twitter-акаунту.

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