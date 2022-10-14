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Голландская компания уходит из РФ и продает крупнейший маркетплейс в стране

Фото: голландский технологический инвестор Prosus уходит из России (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Голландский технологический инвестор Prosus уходит из России и продает свою российскую онлайн-площадку Avito за 2,46 млрд долларов компании Kismet Capital Group.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter американской журналистки Кэйтлин Дорнбос.

Avito был одним из самых ценных вложений Prosus, его оценочная стоимость составляла примерно в 6 миллиардов долларов до того, как вторжение России в Украину в феврале вынудило компанию разорвать отношения и добиваться продажи собственности.

Покупатель, российская инвестиционная компания Kismet, была основана Иваном Тавриным, бывшим генеральным директором телекоммуникационной компании "МегаФон". Сделка была профинансирована Россельхозбанком.

Prosus и его материнская компания Naspers из Южной Африки заявили, что сделка будет закрыта в октябре 2022 года. Avito – это крупнейшая в России онлайн-площадка продаж, насчитывает около 5000 сотрудников и 90 миллионов пользователей.

Ранее мы писали, что американская компания Nvidia приняла решение закрыть все свои офисы на территории России до конца октября из-за "невозможности обеспечить эффективную работу сотрудников".

Также сообщалось, что Toyota официально объявила о прекращении производства автомобилей в России. Компания закрывает завод ООО "Тойота Мотор" в Санкт-Петербурге.

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