ua ru
Чт, 10 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Голкипер "Флориды" стал первой звездой игрового дня НХЛ: видео

Новина українською →
Четверг 10 ноября 2022 11:59
Голкипер "Флориды" стал первой звездой игрового дня НХЛ: видео Фото: Спенсер Найт (справа) оформил шат-аут (thesportingtribune.com)
Автор: Антон Федорцив

Лучшим игроком вечера в Национальной хоккейной лиге стал вратарь "Флориды Пантерз" Спенсер Найт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт лиги.

Молодой голкипер обеспечил "пантерам" уверенную победу над "Каролиной" (3:0). 21-летний американец парировал все 40 бросков гостей по воротам "Флориды".

Для Найта этот шат-аут стал первым в нынешнем сезоне и всего третьим в карьере в НХЛ. В кампании 2022/23 он вместе с опытным россиянином Бобровским поочередно выходит на матчи регулярного сезона. Такой же подход тренерский штаб "Флориды" использовал и в предыдущем чемпионате.

Второй звездой вечера стал форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов. В матче против "Анахайма" (4:1) он забросил две шайбы – сначала подправил бросок Болди, а затем на "пятаке" реализовал момент после передачи Цуккарелло. Замкнул топ-тройку хоккеистов нападающий "Монреаля" Кирби Дак с дублем в ворота "Ванкувера" (5:2).

Накануне первой звездой вечера в НХЛ стал крайний форвард "Вегаса" Райлли Смит. Он оформил дубль против "Торонто". Первая его шайба перевела поединок в овертайм, а вторая – завершила матч победой "рыцарей".

К слову, ранее форвард "Вегаса" Кессел обновил рекорд НХЛ по количеству сыгранных подряд матчей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НХЛ хоккей
NEWS
Украинские бойцы сообщили об освобождении Снигиревки (видео)
Украинские бойцы сообщили об освобождении Снигиревки (видео)
DAILY
Перезагрузка Конгресса. Как прошли выборы в США и чего ждать Украине от партии Трампа
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Перезагрузка Конгресса. Как прошли выборы в США и чего ждать Украине от партии Трампа