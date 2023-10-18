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Голкипер "Филадельфии" с первым шатаутом сезона стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Фото: Картер Харт (слева) впервые в сезоне не пропустил (twitter.com/NHLFlyers)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги признал вратаря "Филадельфии Флайерз" Картера Харта первой звездой очередного игрового дня регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

25-летний голкипер обеспечил пенсильванцам сухую домашнюю победу над "Ванкувером" (2:0). Шайбами в составе "Флайерз" отличились Замула и Кутюрье.

Харт отразил все броски "Кэнакс". В общей сложности вратарь выполнил 25 сэйвов и завершил поединок с процентом парированных ударов на уровне 100%. Для него этот домашний шатаут – первый в новом сезоне НХЛ. В прошлой кампании Харт оформил всего 2 матча без пропущенных шайб, а коэффициент надежности составил 2.94 пункта.

Второй звездой вечера стал коллега канадца по амплуа – Илья Сорокин из "Нью-Йорк Айлендерс". Россиянин тоже оформил шатаут в противостоянии с "Аризоной" (1:0), но выполнил всего 14 сэйвов. Победу же островитянам принесла шайба Барзала во втором периоде.

Замкнул тройку лучших звезда "Эдмонтона" Леон Драйзайтль. Немец стал одним из героев избиения "Нэшвилла" (6:1). Крайний нападающий "Ойлерз" оформил дубль, а также ассистировал Хайману и Макдэвиду.

Все результаты вечера в НХЛ:

 

К слову, накануне форвард "Флориды" Райнхарт стал первой звездой с дублем против "Нью-Джерси".

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