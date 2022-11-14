В Голой Пристани в Херсонской области слышны взрывы

Вечером 14 ноября в Голой Пристани в Херсонской области прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне" .

О взрывах сообщили местные жители.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в оккупированных Олешках и Голой Пристани регулярно раздается стрельба из автоматического оружия, а также была уничтожена батарея реактивных систем залпового огня "Град".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.