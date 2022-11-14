В Голой Пристани в Херсонской области слышны взрывы
Фото: в Голой Пристани в Херсонской области слышны взрывы (Getty Images)
Вечером 14 ноября в Голой Пристани в Херсонской области прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".
О взрывах сообщили местные жители.
Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в оккупированных Олешках и Голой Пристани регулярно раздается стрельба из автоматического оружия, а также была уничтожена батарея реактивных систем залпового огня "Град".
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