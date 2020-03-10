Голик показав, як будуються дороги в Запорізькій області

Координатор національної програми "Велике будівництво" Юрій Голик показав, як проходить будівництво траси Н-30 Василівка - Бердянськ в Запорізькій області. Відповідні фото та відео він опублікував на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

"Кілометри 89 - 112. Друга ділянка цієї траси, на якому вже почалися роботи. Взагалі, на цій трасі працюють ті ж, хто торік в рекордні терміни зробив трасу Маріуполь - Запоріжжя", - написав Голик.

Як повідомлялося раніше, за словами Юрія Голика, перший український бетонний автобан побудують у 2020 році.

Як повідомляло РБК-Україна, будівництво траси Н-31 Решетилівка - Дніпро стане наймасштабнішим дорожнім будівництвом в країні. За словами Голика, траса фактично зв'язує Схід і Захід України.