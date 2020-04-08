Голик: основні роботи в "Охматдиті" завершені у термін, як і ставив завдання президент

Новий корпус національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" вже скоро зможе прийняти перших пацієнтів. Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

За його словами, багаторічний ремонт корпусу завершено, залишилося провести пуско-налагоджувальні роботи, завезти меблі та обладнання.

"У листопаді президент поставив завдання закінчити з цим довгобудом. Згідно з прийнятого тоді оптимістичного і, як здавалося багатьом нереалістичного, графіка, всі основні будівельні роботи мали бути завершені 31 березня. Так і сталося незважаючи ні на що", - заявив він.

Голик нагадав, що станом на листопад два блоки нового корпусу були не завершені, а третій перебував на початковій стадії будівництва. Тепер всі блоки корпусу добудовані.

"Залишилися пуско-налагоджувальні роботи, монтаж медичного обладнання, монтаж меблів, клінінг, технічні поверхи й усунення дрібних нюансів. Рівно так, як і було задумано в листопаді", - пише Голик.

За його словами, на ProZorro вже "проходить більше ніж 60 тендерів на медичне обладнання, йдуть постачання меблів та обладнання для оснащення відділень - кожен день приїжджає 3-4 фури з меблями".

Голик також подякував усім, хто допомагав завершити багаторічне будівництво дитячої лікарні. "Одна лише цифра. "Охматдит" зможе проводити в чотири рази більше операцій по трансплантації кісткового мозку. Це - безцінно", - підкреслив він.

Нагадаємо, будівництво нового корпусу дитячої лікарні стало частиною ініційованої президентом національної програми "Велике будівництво".

Володимир Зеленський заявляв, що новий корпус дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" відкриють вже 1 червня.

За словами Юрія Голика, всього в рамках програми буде збудовано 250 шкіл, а також сотні дитячих садків, стадіонів, медустанов і тисячі кілометрів доріг по всій країні.