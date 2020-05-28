Голик назвав освітньо-спортивні комплекси Дніпропетровської області кращими в Україні

Якщо порівнювати освітньо-спортивні простору країни в плані якості інфраструктури, то кращі з них знаходяться в районних центрах та невеликих містах Дніпропетровської області.

Про це написав екс-радник голови Дніпропетровської області Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook.

"На фото звичайна опорна школа в районному центрі Дніпропетровської області після її реконструкції нами, завершився рік тому. Школа у смт Магдалинівка. Перші два фото ця ж школа пару років тому. Типове сіре, сумне, холодне нічого з туалетом на вулиці у вигляді будови з буквами М і Ж. Вже рік тому це була не школа, а сучасний освітньо-спортивний простір. Школа, розібрана до підстави і зібрана заново, в якій замінено взагалі все крім адреси", - зазначив він.

За словами Голика, школа в Магдалинівці отримала 100%-я доступність, бук-кроссінг в кожній реакріації, нормальні туалети, включаючи туалети для дітей з особливими потребами, медіатеку, сучасний стадіон з повнорозмірним футбольним полем з професійним штучним покриттям, інклюзивний Ресурсний Центр, а також школи робототехніки

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найбільш масштабним дорожнім будівництвом в Україні у 2020 році стане будівництво траси Н-31 Решетилівка-Дніпро. Дорога фактично з'єднує Схід і Захід країни, і після завершення робіт якісне покриття з'єднає такі міста, як Маріуполь, Дніпро, Київ і Львів. Будівництво траси Решетилівка-Дніпро включено в Національну програму "Велике будівництво", ініційовану президентом Володимиром Зеленським.