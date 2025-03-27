Голы, разгромы и экзотика: как сыграли легионеры УПЛ за свои национальные сборные в марте

Больше всего иностранных футболистов в сборные своих стран отправил "Шахтер". Три легионера горняков представили клуб в Европе, Африке и Южной Америке.

Нападающий Лассина Траоре провел два матча за сборную Буркина-Фасо, отметившись тремя голами и одной результативной передачей. Сначала он забил гол и отдал ассист в поединке против Джибути (4:1), а затем оформил победный дубль в игре против Гвинеи-Бисау (4:1). Две победы подняли сборную Буркина-Фасо на второе место в таблице группы А африканской квалификации чемпионата мира-2026.

Грузинский защитник Иракли Азаров сыграл 75 минут в первом поединке плей-офф Лиги наций УЕФА против Армении (3:0). А Диего Арройо дважды попал в заявку сборной Боливии на матчи квалификации ЧМ-2026 против Перу (1:3) и Уругвая (0:0), но на поле не выходил.

За свои национальные команды выступили также следующие футболисты.

Голкипер ровенского "Вереса" Андрей Кожухарь сыграл полный матч за сборную Молдовы против Эстонии (2:3) в отборе на ЧМ-2026.

Защитник полтавской "Ворсклы" Фернан Фаеррон провел всю игру за сборную Коста-Рики против Белиза (7:0) в отборе на Золотой кубок КОНКАКАФ.

Владислав Бабогло из львовских "Карпат" сыграл два полных матча за сборную Молдовы против Эстонии (2:3) и Норвегии (0:5) в квалификации ЧМ-2026.

Илир Красничи из ковалевского "Колоса" вышел на замену в плей-офф Лиги наций за сборную Косова в матче против Исландии (3:1).

Вингер криворожского "Кривбасса" Глейкер Мендоза сыграл первый тайм за сборную Венесуэлы в отборе на ЧМ-2026 против Эквадора (1:2).

Нападающий "Кривбасса" Даниэль Соса провел полный матч за сборную Нигера против Марокко (1:2) в отборе на ЧМ-2026 и забил в товарищеской игре против Бонайре (6:0). Отметим, что соперник Нигера в этом матче не является членом ФИФА, но привлекается к турнирам КОНКАКАФ. Команда представляет остров в Карибском море.

Кроме того, двое грузинских футболистов - Лука Лацабидзе из одесского "Черноморца" и Шота Ноникашвили из черкасского ЛНЗ - получили вызовы в сборную Грузии, но остались в запасе в матчах против Армении (3:0, 6:1).