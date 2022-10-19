"Голден Стэйт" начал новый сезон НБА с разгрома "Лейкерс": видео

НБА, Восточная конференция, регулярный сезон

"Бостон" – "Филадельфия" – 126:117 (24:29, 39:34, 35:25, 28:29)

НБА, Западная конференция, регулярный сезон

"Голден Стэйт" – "Лейкерс" – 123:109 (25:22, 34:30, 32:19, 32:38)

Стартовал чемпионат в Массачусетсе, где "Селтикс" провели непростой матч с "Филадельфией". Дебют встречи был за "76-ми". Они быстро погасили пыл "Бостона" и завершили первую четверть с преимуществом +5.

Но дальше хозяева овладели ситуацией. По итогам второй 12-минутки цифры на табло стали равными. В то же время ключевой стала третья четверть, где бостонцы "привезли" сопернику 10 очков преимущества. Равный же финальный отрезок гарантировал "Селтикс" первую победу.

Зато в Сан-Франциско "Голден Стэйт" стабильно был лучше "Лейкерс". Хозяева методически увеличивали свое превосходство над "озерными" в течение первых двух четвертей. В частности, на пике гандикап "Уорриорз" составлял солидные 14 пунктов.

Ключевой стала третья 12-минутка. Карри и компания просто смяли "Лос-Анджелес" – 32:19. Да, в финальной четверти "Лейкерс" выдал неплохой отрезок, когда гостям удавалось немало. Но только "Голден Стэйт" взвинтил обороты, как все шансы Леброна с партнерами развеялись.

Именно Карри и Джеймс стали главными звездами вечера. Первый набрал 33 очка, сделал 6 подборов и отдал 7 передач. А второй – 31 пункт, 14 подборов, 8 ассистов.