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На річницю Карпатської України на Закарпатті оголосили вихідний день

Новини » Суспільство    09.03.2019 - 23:52
На річницю Карпатської України на Закарпатті оголосили вихідний день
Фото: Геннадій Москаль (УНІАН)

Головам райдержадміністрацій області рекомендовано перенести робочий день із п’ятниці, 15 березня, на суботу, 6 квітня

У Закарпатській області п’ятницю, 15 березня, у 2019 році оголосили вихідним днем на честь 80-ї річниці Карпатської України. Відповідне розпорядження підписав голова облдержадміністрації Геннадій Москаль, передає РБК-Україна з посиланням на його прес-службу.

Головам райдержадміністрацій, керівникам підприємств, установ і організацій Закарпатської області рекомендовано перенести робочий день із п’ятниці, 15 березня, на суботу, 6 квітня.

"15 березня 1939 року сойм Карпатської України проголосив державну незалежність і ухвалив конституцію, в якій визначив державною мовою українську, державним прапором - синьо-жовтий стяг, гербом - зображення ведмедя з синьо-жовтими смугами й тризубом, а гімном - "Ще не вмерла Україна". Це одна з найвизначніших дат в історії Закарпаття, тому і зараз цей день заслуговує на те, щоб бути вихідним", - зазначив Москаль.

Він додав, що ще однією причиною такого рішення стало те, що цього року - ювілейна річниця, яку відзначатимуть на державному рівні.

Нагадаємо, в Україні в березні 2019 року для працівників із п'ятиденним робочим тижнем буде 20 робочих і 11 вихідних днів.
 

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